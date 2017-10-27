«Ливерпуль» и «Ньюкасл» заинтересованы в приобретении Касильяса

Экс-голкипер «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс, ныне выступающий за «Порту», в январе может перебраться в Англию. Как утверждает источник, в его услугах заинтересованы «Ливерпуль» и «Ньюкасл».

Португальский клуб намерен расстаться с 36-летним вратарём в зимнее трансферное окно, чтобы разгрузить зарплатную ведомость, так как Касильяс является самым высокооплачиваемым футболистом в команде.

Действующий контракт испанца с «Порту» истекает летом 2018 года.

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