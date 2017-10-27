Ди Мария зимой может перейти в «Милан»

Полузащитник ПСЖ Анхель Ди Мария недоволен своим положением в клубе после перехода в команду Килиана Мбаппе. Аргентинец в этом сезоне далеко не всегда выходит в основе и становится скорее игроком ротации.

В связи с этим Ди Мария уже зимой может перебраться в «Милан», который готов заплатить за 29-летнего футболиста порядка 45 млн евро. Также есть устойчивый интерес из Китая, однако сам игрок не хочет продолжать карьеру в Поднебесной.

Ди Мария перешел в ПСЖ летом 2015 года за 63 млн евро. Сегодня Анхель может провести свой 100-й матч за парижан.

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