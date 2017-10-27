Вингер «Барселоны» Арнаис заинтересовал «Баварию», МЮ и «Арсенал»

Игра вингера «Барселоны» Хосе Арнаиса в дебютном матче за каталонский клуб против «Мурсии» привлекла европейских грандов. Как утверждает источник, с агентом 22-летнего футболиста Рене Рамосом уже контактировали представители «Баварии», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала».

В первом матче 1/16 финала Кубка Испании с «Мурсией» Арнаис вышел в стартовом составе сине-гранатовых и отличился голом на 56-й минуте встречи, которая завершилась победой «Барселоны» со счётом 3:0.

Действующий контракт Арнаиса с клубом рассчитан до лета 2021 года.

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