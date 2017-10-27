«Атлетико» проявляет интерес к хавбеку «Лацио» Луису Альберто

Полузащитник «Лацио» Луис Альберто оказался в сфере трансферных интересов мадридского «Атлетико», информирует источник.

В текущем сезоне 25-летний испанец провёл 10 матчей в чемпионате Италии, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

Луис Альберто перебрался в «Лацио» из «Ливерпуля» летом 2016 года примерно за 4 млн евро и подписал с римским клубом контракт до лета 2021 года.

Напомним, ранее сообщалось, что «Лацио» и «Атлетико» интересуются полузащитником «Сампдории» Лукасом Торрейрой.

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