Роша: «Нет давления из-за того, что за меня заплатили 12 млн евро»

Нападающий «Спартака» Педро Роша признался, что его не смущает тот факт, что изначально москвичи хотели приобрести не его, а бывшего одноклубника по «Гремио» Луана.

«Нет, это меня нисколько не смутило. Я в таком ключе никогда не думал. У каждого футболиста своя цена, свой футбол. „Спартак“ поверил в меня, в мой потенциал, разглядел во мне нужные качества. А какой я номер в списке клуба, не так важно.

Нет давления из-за того, что за меня заплатили 12 миллионов евро. У каждого футболиста своя цена. Если „Спартак“ заплатил эти деньги, значит, верит в меня. Остаётся играть так, чтобы доказать всем, что я этих денег стою».

23-летний Роша забил 1 гол в 8 матчах за «Спартак».

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