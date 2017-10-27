«Реал» обыграл «Фуэнлабраду» благодаря двум мячам с пенальти

В первом матче 4-го раунда Кубка Испании «Реал» на выезде обыграл скромную «Фуэнлабраду».
Фуэнлабрада, стадион «Фернандо Торрес».
«Фуэнлабрада» - «Реал» - 0:2 (0:0)
Голы: Асенсио 63 (пен), Васкес 80 (пен).
«Фуэнлабрада»: Кодина, Армандо, Ката Диас, Ирибас, Дани Фернандес (Портилья 46), Милла, Кепо (Арнол 53), Атенсия, Фрайле (Кандела 72), Фран Гарсия, Диони.
Главный тренер: Антонио Кальдерон.
«Реал»: Касилья, Начо, Хакими (Фойласье 81), Тео, Техеро, Васкес, Себальос, Асенсио, Льоренте, Вальехо, Майораль.
Главный тренер: Зинедин Зидан.
Предупреждения: Фран Гарсия 62, Кандела 73, Ката Диас 84.
Удаления: Кандела 79, Вальехо 89.
Судья: Игнасио Иглесиас Вильянуэва.
В другом матче «Барселона» переиграла «Мурсию» (3:0).
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Ну а Зидан последние дни на тренерском мостике проводит,это очевидно. То он публично заявляет о том что лучший игрок Реала это Рамос,а не Роналду, а тут вообще не включает в состав пенальтиста в матче где 2 пенки назначили, Зидан портит ему конкретно его стату.
Ждем перемен и назначений очередных бенитесов.)
Ну а Зидан последние дни на тренерском мостике проводит,это очевидно. То он публично заявляет о том что лучший игрок Реала это Рамос,а не Роналду, а тут вообще не включает в состав пенальтиста в матче где 2 пенки назначили, Зидан портит ему конкретно его стату.
Ждем перемен и назначений очередных бенитесов.)