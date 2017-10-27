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«Реал» обыграл «Фуэнлабраду» благодаря двум мячам с пенальти

сегодня, 00:19
ФуэнлабрадаФуэнлабрада0 : 2РеалРеалМатч завершен

В первом матче 4-го раунда Кубка Испании «Реал» на выезде обыграл скромную «Фуэнлабраду».

Фуэнлабрада, стадион «Фернандо Торрес».

«Фуэнлабрада» - «Реал» - 0:2 (0:0)
Голы: Асенсио 63 (пен), Васкес 80 (пен).

«Фуэнлабрада»: Кодина, Армандо, Ката Диас, Ирибас, Дани Фернандес (Портилья 46), Милла, Кепо (Арнол 53), Атенсия, Фрайле (Кандела 72), Фран Гарсия, Диони.
Главный тренер: Антонио Кальдерон.

«Реал»: Касилья, Начо, Хакими (Фойласье 81), Тео, Техеро, Васкес, Себальос, Асенсио, Льоренте, Вальехо, Майораль.
Главный тренер: Зинедин Зидан.

Предупреждения: Фран Гарсия 62, Кандела 73, Ката Диас 84.

Удаления: Кандела 79, Вальехо 89.

Судья: Игнасио Иглесиас Вильянуэва.

В другом матче «Барселона» переиграла «Мурсию» (3:0).

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Все комментарии
Цесаревна ответил barc-f.
сегодня в 01:27
barc-f.:
Истинно мадридская победа. Апплодирую.) Ну а Зидан последние дни на тренерском мостике проводит,это очевидно. То он публично заявляет о том что лучший игрок Реала это Рамос,а не Роналду, а тут вообще не включает в состав пенальтиста в матче где 2 пенки назначили, Зидан портит ему конкретно его стату. Ждем перемен и назначений очередных бенитесов.)
    Горожане
    сегодня в 01:26
    Еще не закончился октябрь, а Реал уже начинают тащить.
    FERIS
    сегодня в 01:18
    Больше чем бьёт барса пенальти не бьёт ни одна команда мира .
    Уясните себе барселонские)
    И вообще в теме о Реале одни барсучата тусят,вот это настоящие тролли )
    ronaldo743
    сегодня в 01:12
    Два левых пенальти против клуба из третьего дивизиона. На это способен только Реал.
    da da da
    сегодня в 01:09
      Лео Кoрoль ответил Ruslan3132
      сегодня в 01:05
      Ruslan3132:
      матч Реала, а столько куриц налетело ))))) и не спится же
      ты про себя?
      Ruslan3132
      сегодня в 01:02
        магистрат Калавий ответил ROMA DROGBA
        сегодня в 01:01
        Может вы ещё в деда мороза верите?
        ROMA DROGBA
        сегодня в 00:55
        Фуэнлабрада, стадион «Фернандо Торрес».


        Стадио оф Эль Ниньо
        авито
        сегодня в 00:48
        позор реалу.
        Caniggia
        сегодня в 00:47
        Не умеет лысый физрукан мотивировать своих звездунов на такие матчи. Хоть и полурезервным играли, но обязаны были уверенно обыгрывать без левых пенок.
        ATG ответил barc-f.
        сегодня в 00:46
        barc-f.:
        Истинно мадридская победа. Апплодирую.) Ну а Зидан последние дни на тренерском мостике проводит,это очевидно. То он публично заявляет о том что лучший игрок Реала это Рамос,а не Роналду, а тут вообще не включает в состав пенальтиста в матче где 2 пенки назначили, Зидан портит ему конкретно его стату. Ждем перемен и назначений очередных бенитесов.)
        У каждого тренера есть свой срок годности в команде, точнее мотивация (как и у игроков). Зидан выиграл 2 ЛЧ + ЛаЛига итд, похвала ему)) Но это не вечно. Боюсь в этом году ПСЖ ЛЧ выиграет, они сейчас прям всея футбола в атаке....
        Borusik1975
        сегодня в 00:44
        Они там походу тренируют нырки ; ) И курсы для судей устраивают как пенальти ставить и красные выдавать сопернику
        ATG
        сегодня в 00:42
          barc-f.
          сегодня в 00:42
          Истинно мадридская победа. Апплодирую.)

          Ну а Зидан последние дни на тренерском мостике проводит,это очевидно. То он публично заявляет о том что лучший игрок Реала это Рамос,а не Роналду, а тут вообще не включает в состав пенальтиста в матче где 2 пенки назначили, Зидан портит ему конкретно его стату.

          Ждем перемен и назначений очередных бенитесов.)
          Imrebellion
          сегодня в 00:40
          Фуэнлабрада нормально играла, пока не первый 11 метровый. Нырнул прям как всемилюбимый эпизод с ПСЖ... Малейший контакт был, и то явно за пределами штрафной. Потом опасный момент с офсайда не зафиксирвали у гостей, благо промахнулись. Следующий пенальти это чисто добивание. Не сказать что засудили в одну сторону. Но не так же обыгрывать будучи сильнейшим клубом
          Owl Fake
          сегодня в 00:35
          Обидно, что целых два пенальти, а бил их не тот, кто для этого создан(
          ROMA DROGBA
          сегодня в 00:31
          Может все-таки пенки чистые?
          -Джек Потрошитель-
          сегодня в 00:29
          Как будто матч барсы посмотрет,одни пенки..
          Mr Jordan 23
          сегодня в 00:29
          Судью не предупредили, что Роналду не на поле. На инстинкте поставил две пенки, решил таким незатейливым способом пополнит его бомбардирский счёт)
          Mamaev
          сегодня в 00:26
          2 нырка 2 пенальти. Молодёжь идёт по стопам старших учителей
          Тео Джонс
          сегодня в 00:24
            ROMA DROGBA
            сегодня в 00:24
            Два вопроса
            Пенальти чистые?
            Кто нырял?
            Mamaev
            сегодня в 00:20
            Эпично
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