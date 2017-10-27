Владельцы «Ливерпуля» отказались продать клуб инвесторам из Дубая за 1.5 млрд фунтов

Американская компания Fenway Sports Group (FSG), которой принадлежит «Ливерпуль», отклонила предложение консорциума инвесторов из Дубая во главе с британкой Амандой Стейвли о продаже английского клуба.

Как сообщает источник, переговоры шли больше года, но FSG отказалась продавать «Ливерпуль» за 1.5 млрд фунтов, так как полагает, что в будущем клуб будет стоить дороже.

Ранее сообщалось, что Стейвли и её компания PCP Capital Partners готовы приобрести «Ньюкасл», после того как стало известно, что действующий владелец клуба Майк Эшли выставил его на продажу.

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