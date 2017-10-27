Оланаре: «ЦСКА надо догонять „Зенит“ и „Локомотив“»

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре поделился ожиданиями от матча 15-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом». По мнению Оланаре, «армейцев» устроит только победа в этой игре.

«Нас ждёт очень важный матч. Надо догонять „Зенит“ и „Локомотив“. Нам обязательно нужно побеждать. Мы хорошо подготовились к этой игре и сделаем всё возможное, чтобы набрать три очка. Команда в хорошей форме, все игроки готовы биться за победу».

Ранее расстановку сил перед игрой оценил и нападающий «канониров» Лука Джорджевич.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте