Оланаре: «ЦСКА надо догонять „Зенит“ и „Локомотив“»

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре поделился ожиданиями от матча 15-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом». По мнению Оланаре, «армейцев» устроит только победа в этой игре.
«Нас ждёт очень важный матч. Надо догонять „Зенит“ и „Локомотив“. Нам обязательно нужно побеждать. Мы хорошо подготовились к этой игре и сделаем всё возможное, чтобы набрать три очка. Команда в хорошей форме, все игроки готовы биться за победу».
Ранее расстановку сил перед игрой оценил и нападающий «канониров» Лука Джорджевич.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Если ты ещё хоть один гол забьёшь!
Без победы из Тулы не возвращайся)
Если ты ещё хоть один гол забьёшь!
Без победы из Тулы не возвращайся)
Шансы "Арсенала" на победу все повышаются.
Шансы "Арсенала" на победу все повышаются.