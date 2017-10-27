В ФИФА раскритиковали узкие проходы и туалеты на «Ростов Арене»

ФИФА выявила некоторые недочеты при проверке «Ростов Арены», которая примет матчи ЧМ-2018. В ФИФА остались недовольны большим количеством ступенек, а также узкими проходами и туалетами. Сообщается, что российская сторона выслушала все претензии и пообещала устранить все недочеты.

На сегодняшний день готовность стадиона составляет 90 процентов. Строительство арены должно быть завершено в конце декабря. В середине сентября текущего года на «Ростов Арене» была произведена установка информационного табло и кресел.

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