На стадионе в Нижнем Новгороде завершилась прошивка газона

Процедура прошивки газона завершилась на стадионе ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде.

«Завершились работы по стабилизации корневой системы искусственными нитями. Технология прошивки была разработана в Нидерландах. Она позволяет улучшить дренажные свойства корневой зоны, увеличить износостойкость газона более чем в три раза и снизить риск получения травм спортсменами», — говорится в сообщении.

Площадь участка прошивки составила 8 тыс. кв. м, для прошивки было использовано около 48 тыс. км искусственного волокна.

Ранее на этом же стадионе произошло возгорание.

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