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Центральные трибуны стадиона «Крестовский» теперь носят названия в честь спонсоров

сегодня, 17:12

Центральные трибуны стадиона «Крестовский» отныне будут носить названия «1xBET трибуна А» и «Россия трибуна С», сообщает пресс-служба петербургского клуба.

«Клиентоориентированные компании всегда стремятся выйти за рамки обыденных рекламных решений, поэтому „Зенит“ своим партнерам предлагает только самые современные и эффективные возможности футбольной индустрии. Стадион „Санкт-Петербург“ („Крестовский“) открыл для нас еще одно эффективное направление в спортивном спонсорстве. Несмотря на то, что в мире давно распространена практика называть сектора арены именами крупнейших партнеров, в Европе используется не так часто, и никогда прежде не встречалась в нашем футболе. Брендирование трибун помогает спонсорам клуба быть ближе к болельщикам, повышает узнаваемость компании и лояльность болельщиков с помощью их вовлечения в игру и победы „Зенита“», - заявил коммерческий директор «сине-бело-голубых» Дмитрий Манкин.

Бакланы на крыше и другие беды «Крестовского»

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Все комментарии
Санчо Панса
сегодня в 17:54
А сейчас этим уже никого и не удивишь! Некая тенденция в мире бизнеса и больших денег) Про тех, кто тебе помог когда-то финансово, не принято забывать.
Казанский ответил FILL3286
сегодня в 17:37
FILL3286:
Построили проблему на болоте))) Ох и вылезет он бакланом,по полной программе)))) Может взять сразу и снести его и не тянуть резину пока не поздно????
После ЧМ этот картонный домик сам растворится под осеннем дождем и бакланы вернутся в места постоянного обитания на остров Шпицберген..
time out
сегодня в 17:36
"Мусороперерабатывающий завод № 1", "Центральная свалка", "Подземные городские канализации" всегда рады спонсировать клуб города и готовы дать трибунам на "Крестовском" свои бренды. Лояльность питерских болельщиков, наших постоянных клиентов, отразится на посещаемости матчей клуба-проекта Зенит при определенных ценовых условиях, для материально необеспеченных гражданах города. Позаботимся. в Случае отказа выселим из городских канализаций.
Казанский ответил FILL3286
сегодня в 17:32
FILL3286:
Может Дзюбы?
Ну какой из Дзюбы спонсор?((Он сам глядит,чтобы с Крестовского домой упереть.Там то унитаз пропадет,то шкафчик,то кресло из ВИП-зоны...
FILL3286
сегодня в 17:29
В стране всем и так стыдно за проект,а теперь еще все смеются над огородом!
FILL3286
сегодня в 17:26
Построили проблему на болоте)))
Ох и вылезет он бакланом,по полной программе))))
Может взять сразу и снести его и не тянуть резину пока не поздно????
AmIIIeR89
сегодня в 17:25
Трибуны "Карман народа" "Госбюджет трибуна" "Бюджет СПб"?
GooSe25
сегодня в 17:24
Трибуна газпром , трибуна газпром-нефть, трибуна газпром-добыча Оренбург , трибуна газпром-добыча север.... и тд)) на все трибун крестовского не хватит ...))
FILL3286 ответил Казанский
сегодня в 17:19
Казанский:
Трибуна "Газпром",трибуна им.Мутко,трибуна им.Путина....а четвертая в честь кого?))
Может Дзюбы?
ДСА
сегодня в 17:18
Это уже даже не смешно.
Одно слово румын
сегодня в 17:17
Тогда обязательно должны быть Мюллерхаус и Налогистраны
Казанский
сегодня в 17:16
Трибуна "Газпром",трибуна им.Мутко,трибуна им.Путина....а четвертая в честь кого?))
FILL3286
сегодня в 17:15
Баклан-трибуна!
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