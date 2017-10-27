Центральные трибуны стадиона «Крестовский» теперь носят названия в честь спонсоров

Центральные трибуны стадиона «Крестовский» отныне будут носить названия «1xBET трибуна А» и «Россия трибуна С», сообщает пресс-служба петербургского клуба.

«Клиентоориентированные компании всегда стремятся выйти за рамки обыденных рекламных решений, поэтому „Зенит“ своим партнерам предлагает только самые современные и эффективные возможности футбольной индустрии. Стадион „Санкт-Петербург“ („Крестовский“) открыл для нас еще одно эффективное направление в спортивном спонсорстве. Несмотря на то, что в мире давно распространена практика называть сектора арены именами крупнейших партнеров, в Европе используется не так часто, и никогда прежде не встречалась в нашем футболе. Брендирование трибун помогает спонсорам клуба быть ближе к болельщикам, повышает узнаваемость компании и лояльность болельщиков с помощью их вовлечения в игру и победы „Зенита“», - заявил коммерческий директор «сине-бело-голубых» Дмитрий Манкин.

Бакланы на крыше и другие беды «Крестовского»

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