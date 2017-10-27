Б. Силва: «Я восхищаюсь Моуриньо и очень уважаю его»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высокого мнения о главном тренере «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо - своем соотечественнике:

«Жозе Моуриньо - это тренер, чья работа многое говорит о португальском футболе. Я его очень уважаю. Относительно недавно встретил его в аэропорту - мы поприветствовали друг друга и пообщались.

Да, он соперник „Ман Сити“, и я хочу обыграть его, но как человека я его очень уважаю. Я восхищаюсь им за все его достижения».

Недавно Моуриньо провёл свой 400-й матч в роли главного тренера в Англии.

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