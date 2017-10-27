Ибрагимович: «Я бы не променял свои 33 трофея на победу в Лиге чемпионов»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович не скрывает, что мечтает победить в Лиге чемпионов, однако не считает, что без победы в данном турнире его карьеру можно будет считать неудавшейся:

«Конечно, выиграть Лигу чемпионов - это было бы огромным успехом. Это одна из моих целей, из года в год. Однако, если бы у меня был шанс променять свои 33 трофея на победу в Лиге чемпионов, я бы не согласился. Я смотрю на успех в целом, не на сиюминутный. Я видел много игроков, которые побеждали в Лиге чемпионов, и на этом их трофеи заканчивались. Потому можно сказать: „Да ему просто повезло, команда была хорошая“. Но я побеждал в каждом сезоне. Где бы ни играл - я выигрывал. Я не выигрывал Лигу чемпионов, об этом все знают, и я делаю все возможное, чтобы победить в этом турнире. Если бы мне это удалось - я был бы невероятно счастлив».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте