Уинкс: «Модрич был одним из моих кумиров»

Полузащитник «Тоттенхэма» Харри Уинкс рассказал, что восхищается игрой хавбека «Реала» Луки Модрича, который ранее сам играл за «шпор»:

«Лука Модрич был одним из моих кумиров. Я видел, как он тренировался, когда я играл за детские команды „шпор“, но сам ни разу не тренировался вместе с ним. У меня не было такого шанса. А когда мы играли против „Реала“, то стоять рядом с ним в туннеле - это казалось чем-то нереальным.

Я хотел бы, чтобы мой стиль игры напоминал стиль его футбола. Мы не самые высокие игроки, поэтому хочу у него кое-что перенять. Он и за пределами поля приятный человек, каждый, кто играл вместе с ним, говорит это».

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