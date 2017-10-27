Ари: «В январе-феврале российский паспорт будет готов»

Нападающий «Локомотива» Ари рассказал, что в ближайшие месяцы должен получить российское гражданство.
«Локомотив» мне помогает, документы поданы. Ожидаю, что это вопрос нескольких месяцев. Вероятно, в январе-феврале паспорт будет готов. Гилерме уже рассказывал мне про экзамен, который предстоит сдать. Я русский язык неплохо знаю, многое понимаю, но надо будет еще подготовиться», — сказал Ари.
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Сегодня 00:09
ответ пользователю Влад Богатырёв (раскрыть)
Какое твоё дело? Хочет - имеет право
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А разве я написал, что Ари не имеет права???
А твоё какое дело о чём я спрашиваю не у тебя???
Ари играл в Спартаке, причём не плохо, и мне интересно для чего ему наше гражданство спустя столько лет.
В Газпроме Ари не играл - тебе то какое дело до него?
Сегодня 00:09
ответ пользователю Влад Богатырёв (раскрыть)
Какое твоё дело? Хочет - имеет право
------------------------------------------------------
А разве я написал, что Ари не имеет права???
А твоё какое дело о чём я спрашиваю не у тебя???
Ари играл в Спартаке, причём не плохо, и мне интересно для чего ему наше гражданство спустя столько лет.
В Газпроме Ари не играл - тебе то какое дело до него?