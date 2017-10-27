Ари: «В январе-феврале российский паспорт будет готов»

Нападающий «Локомотива» Ари рассказал, что в ближайшие месяцы должен получить российское гражданство.

«Локомотив» мне помогает, документы поданы. Ожидаю, что это вопрос нескольких месяцев. Вероятно, в январе-феврале паспорт будет готов. Гилерме уже рассказывал мне про экзамен, который предстоит сдать. Я русский язык неплохо знаю, многое понимаю, но надо будет еще подготовиться», — сказал Ари.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте