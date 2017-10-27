Ганчаренко: «Ни ЦСКА, ни „Арсенал“ не заслуживали победы»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко после поражения от тульского «Арсенала» в матче 15-го тура РФПЛ заявил, что ничья была бы справедливым исходом встречи:

«Если отвлечься от удаления, то можно сказать, что мы создали недостаточно моментов. Мы мало забиваем. Но в целом мы не заслуживали поражения. Ни мы, ни „Арсенал“ не заслуживали победы.

В стартовом составе выпустил Оланаре и Чалова не потому, что недооценил соперника. Ни о какой недооценке не идет речи. У ряда футболистов были определенные проблемы, и мы сделали выбор в пользу данных игроков. Здесь нет никакой недооценки, это не игроки ротации.

Что касается атмосферы на стадионе в Туле, то здесь любят футбол и команду. Думаю, атмосфера была бы еще лучше, если бы трибуны были ближе к полю».

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