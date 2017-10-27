Пономарёв - Кучаеву: «Иди играй в американский футбол»

Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев остался разочарован игрой «армейцев» в матче 15-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала». «Красно-синие» уступили с минимальным счетом.

«Поначалу „армейцы“ захватили инициативу, все получалось – прорывы по флангам, подачи, прострелы, и вдруг игра сломалась. Когда Кучаева удалили, это морально убило игроков. Нельзя так руками играть! Иди играй в американский футбол, но нельзя соперника хватать за майку, трусы и руки. Это даже неприлично.

После удаления команда пала духом, а если бы продолжала атаковать после удаления, что-то можно было бы исправить. А там еще Оланаре, черт бы его побрал. Ему дали принять мяч, а он бьет в ближний угол. Ближний угол всегда кроет вратарь, это же закон! Там до ворот было метров пять. У ЦСКА давно кризис в атаке, ну нет у нас никого. Ну что это за нападающий, Оланаре, который не может пробежаться с мячом? Головин хорошо держит мяч, но именно держит. Ты иди вперед и сделай острый пас, назад-то бежать каждый сможет».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте