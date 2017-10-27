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Божович: «Лига Европы? Если бы мы проиграли, то были бы в трёх очках от зоны вылета»

сегодня, 22:56
АрсеналАрсенал1 : 0ЦСКАЦСКАМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович после победы над ЦСКА в матче 15-го тура РФПЛ дал понять, что команда не замахивается на выход в еврокубки по итогам сезона:

«Способен ли „Арсенал“ добраться до Лиги Европы? Аппетит приходит во время еды. Но пока рано об этом говорить. Если бы мы проиграли, то были бы в трех очках от зоны вылета. Впереди тяжелая игра со „СКА-Хабаровском“. Хорошо, что выигрываем и народ доволен. Но не думаю, что стоит говорить об очень высоких задачах».

Также Божович прокомментировал тот факт, что туляки в текущем сезоне стали настоящей грозой фаворитов - «оружейники» уже обыгрывали «Краснодар», «Зенит», а теперь и ЦСКА:

«Мы не выиграли некоторые игры, в которых заслуживали победы. А во всех матчах с грандами нас преследовала удача. Например, мне больше понравилась игра с „Уралом“. А с топ-клубами мы выступаем вторым номером. Нам не хватает чуть-чуть мастерства, чтобы выступить чуть лучше».

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