Ари: «Рассчитываю получить российский паспорт к старту второй части РФПЛ»

Нападающий «Локомотива» Ари заявил, что планирует получить российское гражданство уже этой зимой.



«Не могу пока говорить точно, когда это произойдет. Процесс получения гражданства проходит в штатном режиме, сложностей пока нет. Рассчитываю, что смогу получить российский паспорт к старту второй части чемпионата России».



Ранее сообщалось, что Ари подал документы на получение российского гражданства.

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