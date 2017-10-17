Ари: «Рассчитываю получить российский паспорт к старту второй части РФПЛ»

Нападающий «Локомотива» Ари заявил, что планирует получить российское гражданство уже этой зимой.
«Не могу пока говорить точно, когда это произойдет. Процесс получения гражданства проходит в штатном режиме, сложностей пока нет. Рассчитываю, что смогу получить российский паспорт к старту второй части чемпионата России».
Ранее сообщалось, что Ари подал документы на получение российского гражданства.
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Что, впрочем, вполне нормально.
Что, впрочем, вполне нормально.