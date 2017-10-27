Хомуха: «Удаление Кучаева повлияло на игру - нагрузка легла на оставшихся игроков ЦСКА»

Экс-игрок ЦСКА Дмитрий Хомуха считает, что удаление Константина Кучаева в матче 15-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала» предопределило поражение «красно-синих»:

«Малая результативность ЦСКА связана с тем, что группа атаки „армейцев“ в данный момент не является топовой. Отсюда все проблемы. На сегодняшний момент эту проблему можно решить за счет приобретения классного центрального нападающего.

Несомненно, удаление Кучаева повлияло на игру - нагрузка легла на оставшихся игроков. Впереди у ЦСКА тяжелый график, но команда может прибавить за счет внутреннего резерва, мобилизации и полной самоотдачи. Никакого другого рецепта в той ситуации, в которой находится ЦСКА, просто нет».

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