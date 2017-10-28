Конте: «В прошлом сезоне я проходил и через более сложный период, нежели сейчас»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте не считает текущий период не самых удачных результатов худшим за то время, что он работает в команде:

«В прошлом сезоне я проходил и через более сложный период, нежели сейчас. Сперва мне было очень сложно, ведь я приехал в новую для меня страну, мне пришлось адаптироваться к местному футболу, новому языку. Было непросто.

Не забывайте о том, что ни один человек не предсказывал нашей победы до начала прошлого сезона. Мы проделали фантастическую работу, но сейчас нам нужно продолжать двигаться в том же направлении, продолжать работать и решать появляющиеся на нашем пути проблемы, создать нечто важное для клуба.

Сделать это непросто, хотя некоторые считают, что побеждать легко. Спросите у победителей, легко ли побеждать. Это путь, который требует больших жертв и терпения, и мы должны им следовать».

Конте также успел гневно отреагировать на слухи о своей возможной отставке.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте