Маскерано сообщил боссам «Барсы» о том, что хочет покинуть клуб и продолжить карьеру в МЛС

По слухам, защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано принял решение покинуть каталонский клуб по окончании сезона.

По информации СМИ, 33-летний аргентинец уже сообщил об этом руководству «сине-гранатовых», а также рассказал о том, что планирует продолжить карьеру в США - в одном из клубов МЛС. Отмечается, что игрок не хочет завершать карьеру в Китае, Катаре или другой азиатской стране.

Если же ни один американский клуб не будет заинтересован в услугах Маскерано, хотя вероятность этого низкая, он готов продолжить карьеру в «Барселоне».

Напомним, что Маскерано не поможет «Барселоне» в сегодняшнем матче с «Атлетиком».

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