Иньеста, Маскерано и Вермален не помогут «Барселоне» в матче с «Атлетиком»

Три игрока «Барселоны» не принимали участие в последней тренировке команды - полузащитник Андрес Иньеста и защитники Хавьер Маскерано и Томас Вермален.
Ожидается, что ни один из них не сможет помочь каталонцам в матче 10-го тура Ла Лиги против «Атлетика».
У Вермалена - проблемы с бедром, Маскерано затемпературил, а капитан «Барсы» потянул мышцу бедра.
Сегодня парламент Каталонии проголосовал за принятие резолюции о независимости от Испании, а это значит, что «Барселона» может покинуть Ла Лигу.
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Реал же выносим на выезде ,в том году 3 забили и выиграли.Ранее 4 безответных без Месси в составе положили. Да и вообще почти всегда от 3 ло 6 голов на Бернабео забивали.
Чем Атлетик сильнее Реала? ну может самую малость.)
Так что не стоит отчаиваться. ждем разгрома.
Реал же выносим на выезде ,в том году 3 забили и выиграли.Ранее 4 безответных без Месси в составе положили. Да и вообще почти всегда от 3 ло 6 голов на Бернабео забивали.
Чем Атлетик сильнее Реала? ну может самую малость.)
Так что не стоит отчаиваться. ждем разгрома.