Иньеста, Маскерано и Вермален не помогут «Барселоне» в матче с «Атлетиком»

Три игрока «Барселоны» не принимали участие в последней тренировке команды - полузащитник Андрес Иньеста и защитники Хавьер Маскерано и Томас Вермален.

Ожидается, что ни один из них не сможет помочь каталонцам в матче 10-го тура Ла Лиги против «Атлетика».

У Вермалена - проблемы с бедром, Маскерано затемпературил, а капитан «Барсы» потянул мышцу бедра.

Сегодня парламент Каталонии проголосовал за принятие резолюции о независимости от Испании, а это значит, что «Барселона» может покинуть Ла Лигу.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте