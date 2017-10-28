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    Как долго «Локомотив» продержится на первом месте в РФПЛ?
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Баринов: «„Зениту“ я сразу сказал нет»

сегодня, 08:20

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, что в свое время у него была возможность перейти из «Сатурна» в «Зенит» либо «Динамо», однако хавбек пополнил ряды «железнодорожников». Футболист объяснил свой выбор.

«Не знаю – может, потому, что можно было сесть на метро, добраться до „Щелковской“, а оттуда и до дома? „Зениту“ я сразу сказал нет. И так в родных местах почти не бывал, а тут Питер. А „Динамо“ меня уже брало – в „Локомотив“ еще только на недельный просмотр надо было отправиться. Но поехал – и понравился.

В клубе сошелся с Сашей Ломакиным – он сейчас в аренде в „Енисее“ из „Урала“. Еще с Миранчуками. В интернате братья часто дрались – но так, по-дружески. Поколотит один другого, а через минуту уже обнимаются».

Напомним, что завтра «Зенит» и «Локомотив» сыграют в рамках 15-го тура РФПЛ.

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Все комментарии
makkie
сегодня в 09:23
Зобнин, Глушаков, Баринов... кто следующий из россиян откажет Зениту?)
Obdulio Varela
сегодня в 09:16
    starche
    сегодня в 09:09
    Ни о чём.
    Colonist
    сегодня в 09:06
    Тоже голубой цвет не понравился?:)
    Gunslinger
    сегодня в 09:04
    Вот и не знаешь, как к этой новости относиться: смеяться или плакать????? :)))
    tuman960
    сегодня в 09:02
    Баринов это такой толстый, усатый с кличкой шеф-повар ?
    AntiherQ1488
    сегодня в 08:49
      OLS
      сегодня в 08:44
      На безрыбье новостей и рак рыба
      Олег Борткевич
      сегодня в 08:43
      Трагедия для Зенита...
      борька
      сегодня в 08:37
      Давай в Енисей,сдесь тепло и уютно
      kastites
      сегодня в 08:24
      Что то такого не знаю
      Ещё один брехун
      Одно слово румын
      сегодня в 08:23
      Респект! Значит, нормальный чел
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