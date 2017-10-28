Баринов: «„Зениту“ я сразу сказал нет»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал, что в свое время у него была возможность перейти из «Сатурна» в «Зенит» либо «Динамо», однако хавбек пополнил ряды «железнодорожников». Футболист объяснил свой выбор.

«Не знаю – может, потому, что можно было сесть на метро, добраться до „Щелковской“, а оттуда и до дома? „Зениту“ я сразу сказал нет. И так в родных местах почти не бывал, а тут Питер. А „Динамо“ меня уже брало – в „Локомотив“ еще только на недельный просмотр надо было отправиться. Но поехал – и понравился.

В клубе сошелся с Сашей Ломакиным – он сейчас в аренде в „Енисее“ из „Урала“. Еще с Миранчуками. В интернате братья часто дрались – но так, по-дружески. Поколотит один другого, а через минуту уже обнимаются».

Напомним, что завтра «Зенит» и «Локомотив» сыграют в рамках 15-го тура РФПЛ.

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