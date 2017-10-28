Пономарёв: «От матча ЦСКА с „Базелем“ я ничего хорошего не жду - это естественно»

Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев считает, что «армейцам» будет крайне сложно рассчитывать на набранные очки в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Базеля»:

«От матча с „Базелем“ я ничего хорошего не жду - это естественно. Если мы сыграем так же, как в матче с „Бенфикой“, то можем на что-то рассчитывать. Надо сыграть так же грамотно в обороне, так же вязко, организованно. Может, тогда что-то и получится».

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