Бубнов: «У „Спартака“ меньше проблем, чем у „Ростова“»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 15-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «Спартаком»:

«„Спартак“ провел ротацию в игре на Кубок, дал отдохнуть своим лидерам для того, чтобы они хорошо подготовились и были более свежи перед матчем с „Ростовом“. „Спартак“, как правило, тяжело играет в Ростове. Больше того, там сейчас играют бывшие спартаковцы - Песьяков, Паршивлюк, Макеев. Поэтому настрой будет соответствующий, тем более что у „Ростова“ в последнее время не очень хорошо идут дела, они много очков потеряли и с третьего места опустились на одиннадцатое.

„Спартак“, ко всему еще, через эту игру будет готовиться к „Севилье“, поэтому я жду игру обоюдоострую, но у „Спартака“ меньше проблем, чем у „Ростова“. Он лучше сбалансирован и имеет одну из лучших атак в Премьер-Лиге».

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