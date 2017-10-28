«Барселоне» необходимо продать ряд игроков, чтобы подписать Коутиньо

По информации прессы, «Барселона» не сможет подписать полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, если сперва каталонцы не расстанутся с рядом игроков.

Отмечается, что «сине-гранатовым» предстоит продать 5 игроков, чтобы разгрузить зарплатную ведомость под бразильца.

В «Барселоне» готовы расстаться с защитниками Алейшем Видалем и Томасом Вермаленом, полузащитниками Андре Гомешем и Ардой Тураном и нападающим Пако Алькасером.

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