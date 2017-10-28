Конте: «Недостатком „Челси“ сегодня была не самая лучшая реализация»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте подвел итоги матча 10-го тура АПЛ против «Борнмута», в котором «синие» добились минимальной победы:

«Думаю, мы заслужили победу, ведь мы показали отличный футбол. Когда у вас много шансов забить, вы должны побеждать.

Счет 1:0 очень скользкий. Думаю, нашим недостатком сегодня была не самая лучшая реализация. Однако мы должны быть довольны тем, что не пропустили. Это говорит о том, что мы обретаем уверенность, для нас это очень важно».

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