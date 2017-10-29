Нули на табло в матче «Томь» - «Луч-Энергия»

В матче 20-го тура ФНЛ «Томь» сыграла вничью с «Луч-Энергией». Недавно защитник «Луч-Энергии» Дмитрий Тихий обратился к губернатору Приморья.
Томск, стадион «Труд»
«Томь» – «Луч-Энергия» – 0:0
«Томь»: Мелихов, Иванов, Гирдвайнис, Зуйков, Пулжич, Микуцкис, Померко, Макурин (Большунов 86), Гвинейский, Соболев, Саная.
Главный тренер: Валерий Петраков.
«Луч-Энергия»: Котляров, Соблиров, Празновски, Марущак, Тихий (Смирнов 53), Понаморенко, Килин, Гелоян, Фомин, Носов (Маляка 79), Гордиенко.
Главный тренер: Жолт Хорняк.
Судья: Алексей Амелин.
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