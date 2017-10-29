«Урал» сыграл вничью с «Амкаром» и сместил «Спартак» с 4-го места

В поединке 15-го тура РФПЛ «Амкар» и «Урал» разошлись миром.
Пермь, стадион «Звезда»
«Амкар» – «Урал» – 1:1 (1:0)
Голы: Сиваков 21 (пен) — Евсеев 48.
«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Зайцев, Идову, Милькович, Шаваев (Мельников 69), Костюков, Гол, Эзатолахи (Огуде 57), Бодул (Прокофьев 82).
Главный тренер: Гаджи Гаджиев.
«Урал»: Годзюр, Чернов, Меркулов, Балажиц, Димитров, Бавин (Фидлер 64), Евсеев (Емельянов 85), Кулаков, Бумал, Ильин (Глушков 59), Бикфалви.
Главный тренер: Александр Тарханов.
Предупреждения: Ильин 23, Огуде 75.
Судья: Игорь Федотов.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
В другом матче тура тульский «Арсенал» одолел ЦСКА.
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