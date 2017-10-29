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«Урал» сыграл вничью с «Амкаром» и сместил «Спартак» с 4-го места

сегодня, 13:27
АмкарАмкар1 : 1УралУралМатч завершен

В поединке 15-го тура РФПЛ «Амкар» и «Урал» разошлись миром.

Пермь, стадион «Звезда»

«Амкар» – «Урал» – 1:1 (1:0)
Голы: Сиваков 21 (пен) — Евсеев 48.

«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Зайцев, Идову, Милькович, Шаваев (Мельников 69), Костюков, Гол, Эзатолахи (Огуде 57), Бодул (Прокофьев 82).
Главный тренер: Гаджи Гаджиев.

«Урал»: Годзюр, Чернов, Меркулов, Балажиц, Димитров, Бавин (Фидлер 64), Евсеев (Емельянов 85), Кулаков, Бумал, Ильин (Глушков 59), Бикфалви.
Главный тренер: Александр Тарханов.

Предупреждения: Ильин 23, Огуде 75.

Судья: Игорь Федотов.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

В другом матче тура тульский «Арсенал» одолел ЦСКА.

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Все комментарии
makkie ответил Ваня лучший
сегодня в 14:20
Ваня лучший:
Это не более чем дань традиции. Не суди так строго заслуженного ветерана. Просто иногда мысли вылезают наружу против желания. Просто в этом году с учетом возможностей, прежде всего финансовых, личности тренера и других факторов, Урал очень симпатичен многим любителям футбола, например мне. Очень симпатичен Локо также с учетом личности тренера ( в основном). Никакой враждебности лично у меня нет и к Спартаку. Но неприязнь к Зениту не скрываю и не буду скрывать. Поэтому с твоего разрешения иногда буду комментировать игру Спартака. Идет?
Идет, даю зеленый свет :))
Только не понимаю, куда Урал в еврокубки? У них мало того, что нестабильность из года в год, так еще и стадион осенью в пашню превращается. УЕФА быстро забракует поляну, и где играть? В Москве как Анжи? Несерьезно.
Ваня лучший ответил Мяучeло
сегодня в 14:20
Мяучeло:
А откуда вам известно что это не он?
Элементарно Ватсон. По стилю изложения.
cska1948 ответил Ваня лучший
сегодня в 14:19
Ваня лучший:
Просто у них такое мировоззрение . Если тон высказываний в их пользу , то пожалуйста, если нет, то пошел вон. Аргументы для возражений отсутствуют.
Любитель футбола ВПРАВЕ обсуждать игру ЛЮБОЙ команды!
Мяучeло
сегодня в 14:18
что то коней много, после матча с Арсеналом ни одного не видели. Хорс один за всех отвечал XD
Ваня лучший ответил cska1948
сегодня в 14:17
cska1948:
Нет большей глупости, чем делить "ветки" на свои и чужие! Это равносильно запрету смотреть матчи, в которых не играет твоя любимая команда или запрету смотреть чемпионаты других стран.
Просто у них такое мировоззрение . Если тон высказываний в их пользу , то пожалуйста, если нет, то пошел вон. Аргументы для возражений отсутствуют.
Альфи ответил Ваня лучший
сегодня в 14:17
Ваня лучший:
Это не более чем дань традиции. Не суди так строго заслуженного ветерана. Просто иногда мысли вылезают наружу против желания. Просто в этом году с учетом возможностей, прежде всего финансовых, личности тренера и других факторов, Урал очень симпатичен многим любителям футбола, например мне. Очень симпатичен Локо также с учетом личности тренера ( в основном). Никакой враждебности лично у меня нет и к Спартаку. Но неприязнь к Зениту не скрываю и не буду скрывать. Поэтому с твоего разрешения иногда буду комментировать игру Спартака. Идет?
Вот Сергеевич ,который вернулся( видать забыл что то) против, отказывает он армейцам в праве высказывать свое мнение( наверное не знает и никогда не читал книжку "Конституция"...)
Мяучeло ответил Ваня лучший
сегодня в 14:17
Ваня лучший:
Уважаемый, если ты все знаешь, в том числе и результаты всех будущих игр, то почему ты не олигарх по линии букмекерства?
А откуда вам известно что это не он?
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 14:17
Как же Спартак-то не напомнить). Сместил). Когда сместят цска, слово будет обошёл, или в обще без упоминания команды).
С ничейным результатом уральцев. Матч не видел, надеюсь всё по чесноку было. Как плотно впереди, в середине и в конце, это радует.
MALOVAR
сегодня в 14:16
Такие команды не красят чемп
Ваня лучший ответил Сергеевич вернулся 1
сегодня в 14:16
Сергеевич вернулся 1:
А чё кони опять раздухарились!?). Им самим играть с Локо, Рубином, Спартаком, с Тосно, или думают проскочить эти команды галопом, или надеются на Гинера, что он знает "волшебное слово"). Их самих и Урал сместит, и Краснодар, и Спартак с третьего места, и место их будет, как в палате№..да, да 6-ое)).
Уважаемый, если ты все знаешь, в том числе и результаты всех будущих игр, то почему ты не олигарх по линии букмекерства?
Мяучeло
сегодня в 14:16
Байкал вздохнул спокойно спайс не далеко в отрыв ушёл! надежда есть!
альсато ответил Serge Boykov
сегодня в 14:15
Serge Boykov:
Краснодар разгромит Хабаровск сегодня,уж извините болелы Ска. И Спартак на своё привычное место вернётся) Вы ж только нас на соккере можете обсуждать,как мы плохо играем,а сами... Ждём объективных коментов от спартачей!ахахах
Перекрестись Серега!
MALOVAR ответил Serge Boykov
сегодня в 14:15
лови,напросился: ты считаешь мы плохо играем? считай,но только сначала посмотри матч. Вы показываете худшую игру в чемп и незаслуженно имеете 25 очков,к чему тогда о строчках ?))
cska1948 ответил ошалевший
сегодня в 14:14
ошалевший:
не ты ли мне как то говорил,что по чужим веткам не ходишь?
Нет большей глупости, чем делить "ветки" на свои и чужие! Это равносильно запрету смотреть матчи, в которых не играет твоя любимая команда или запрету смотреть чемпионаты других стран.
Байкал-38
сегодня в 14:14
Спартак вздохнул спокойно Урал не далеко в отрыв ушёл! надежда есть!
Ваня лучший ответил makkie
сегодня в 14:14
makkie:
Дед, вы бы за цска так болели, как за соперников Спартака) А то сами играете как Бог на душу положит, а все хорохоритесь :))
Это не более чем дань традиции. Не суди так строго заслуженного ветерана. Просто иногда мысли вылезают наружу против желания. Просто в этом году с учетом возможностей, прежде всего финансовых, личности тренера и других факторов, Урал очень симпатичен многим любителям футбола, например мне. Очень симпатичен Локо также с учетом личности тренера ( в основном). Никакой враждебности лично у меня нет и к Спартаку. Но неприязнь к Зениту не скрываю и не буду скрывать. Поэтому с твоего разрешения иногда буду комментировать игру Спартака. Идет?
Альфи ответил Serge Boykov
сегодня в 14:12
Serge Boykov:
Краснодар разгромит Хабаровск сегодня,уж извините болелы Ска. И Спартак на своё привычное место вернётся) Вы ж только нас на соккере можете обсуждать,как мы плохо играем,а сами... Ждём объективных коментов от спартачей!ахахах
Ну милый мой , вы моного хотите, объективность и спартаковские болельщики понятия несовместимые,это даже от полноты налитого стакана не зависит...
а я все таки поболею за поняшек, симпатичная команда,хотелось бы что б остались в вышке...
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 14:10
А чё кони опять раздухарились!?). Им самим играть с Локо, Рубином, Спартаком, с Тосно, или думают проскочить эти команды галопом, или надеются на Гинера, что он знает "волшебное слово"). Их самих и Урал сместит, и Краснодар, и Спартак с третьего места, и место их будет, как в палате№..да, да 6-ое)).
Мяучeло
сегодня в 14:05
самуил кац1, переведи пожалуйста что там написал просто сашка, а то я петушиный язык не понимаю.
Serge Boykov
сегодня в 14:04
Краснодар разгромит Хабаровск сегодня,уж извините болелы Ска. И Спартак на своё привычное место вернётся)
Вы ж только нас на соккере можете обсуждать,как мы плохо играем,а сами...
Ждём объективных коментов от спартачей!ахахах
ошалевший ответил Дед за ЦСКА
сегодня в 14:02
Дед за ЦСКА:
Осенью ЦСКА всегда сдаёт,а по весне играет без поражений. Статистика!
не ты ли мне как то говорил,что по чужим веткам не ходишь?
DVOK68
сегодня в 14:01
Поздравления Уралу с этим событием.Сместил)
самуил кац 1
сегодня в 14:00
    Багров-брат
    сегодня в 13:53
    Урал очень приличная команда. Радует...)))
    Брулин
    сегодня в 13:48
    Урал ну оооочень крепкий середняк РПЛ - только 2 поражения!)
    Молодцы!
    просто сашка ответил Мяучeло
    сегодня в 13:47
    Мяучeло:
    Спасибо, что хоть не 0-0! Не удалось пермякам преподнести подарок своему наставнику по случаю прошедшего дня рожденья. По итогам уральского дерби все разжились очками)
    здравствуй дырявый кот
    Мяучeло ответил Дед за ЦСКА
    сегодня в 13:46
    Дед за ЦСКА:
    Осенью ЦСКА всегда сдаёт,а по весне играет без поражений. Статистика!
    Какое уместное уточнение, соккер! Именно сместил) И хочется именно Урал увидеть в еврокубках, вместо Спартака!
    Мяучeло
    сегодня в 13:45
    Спасибо, что хоть не 0-0! Не удалось пермякам преподнести подарок своему наставнику по случаю прошедшего дня рожденья. По итогам уральского дерби все разжились очками)
    Дед за ЦСКА ответил makkie
    сегодня в 13:45
    makkie:
    Дед, вы бы за цска так болели, как за соперников Спартака) А то сами играете как Бог на душу положит, а все хорохоритесь :))
    Осенью ЦСКА всегда сдаёт,а по весне играет без поражений. Статистика!
    альсато ответил Tommy Lee
    сегодня в 13:42
    Tommy Lee:
    Сегодня Краснодар отправит их на шестое.
    Уверен? ....а если нет-не обгоняй!
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