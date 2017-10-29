Член исполкома АФФА хочет видеть главным тренером сборной Азербайджана Семина или Газзаева

Член исполкома Ассоциации футбольных федераций Азербайджана Казбек Туаев предложил свои кандидатуры на место наставника азербайджанской сборной — на замену покинувшему должность Роберту Просинечки. Ими стали наставник «Локомотива» Юрий Семин и бывший тренер сборной России Валерий Газзаев:

«Свято место пусто не бывает. В АФФА найдут достойного кандидата, который сможет вывести сборную Азербайджана на новый уровень и как следует подготовить к Лиге наций.

Если спросить мое мнение, то я назову Валерия Газзаева и Юрия Семина. Оба сильные специалисты, которым не составит труда здесь адаптироваться и работать. Семин уже работал в „Габале“ и знает наш футбол. Он порядочный человек, за чьей карьерой я пристально слежу».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте