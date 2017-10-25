Защитник «Луч-Энергии»: «Прошу губернатора обратить внимание на клуб. Положение тяжёлое»

Защитник «Луч-Энергии» Дмитрий Тихий после победы над «Енисеем» в матче 1/8 финала Кубка России обратился от лица команды к губернатору Приморья:

«Я бы не назвал нашу победу над „Енисеем“ сенсацией. Да, „Енисей“ – безоговорочный лидер ФНЛ, но это все же не ЦСКА и не „Зенит“. Всем, кто прилетает к нам, нелегко. А здесь еще помог быстрый гол. Минуты до 30-й была равная игра, но потом мы сели, отдали инициативу. Не знаю, с чем это было связано. Во втором тайме в целом план выполняли. Я еще не видел повтор, но, мне кажется, когда „Енисей“ сравнивал счет, был офсайд. Тем не менее, мы нашли в себе силы и вырвали победу, причем имели еще порядка трех моментов.

Говорят, в „Луче“ опять долги? Не без этого. Если определенные проблемы, хотя, надеюсь, они будут решены. И от себя лично, и от имени команды хочу попросить нового губернатора края, чтобы он обратил внимание на „Луч“. Мы в тяжелом положении».

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