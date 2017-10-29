«Базель» и ЦСКА рассудит сербская бригада арбитров

Стал известен судейский состав, который обслужит матч 4-го тура Лиги чемпионов между «Базелем» и ЦСКА.

Главным арбитром встречи станет серб Милорад Мажич. Ему помогут Милован Ристич и Далибор Джурджевич. Дополнительные ассистенты — Ненад Джокич и Данило Груич. Четвертым судьей станет Неманья Петрович.

Встреча состоится на стадионе «Сенкт-Якоб Парк» 31 октября в 22:45 по московскому времени.

Отметим, что все билеты на этот поединок были распроданы.

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