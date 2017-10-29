Кэррик может продолжить карьеру в «Астон Вилле»

Согласно сообщениям английских СМИ, «Астон Вилла» попробует переманить полузащитника «Манчестер Юнайтед» Майкла Кэррика. Исходя из того, что 36-летний футболист в этом сезоне лишь единожды вышел на поле, утверждается, что «Астон Вилла» готова предложить Кэррику более стабильную игровую практику. Вполне вероятно, что Майкл Кэррик переберется в Бирмингем уже в это зимнее трансферное окно.



Ранее сообщалось, что Майкл Кэррик назначен основным капитаном команды в этом сезоне.

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