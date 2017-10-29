«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» следят за Бэйлом

Как утверждают СМИ, полузащитник «Реала» Гарет Бэйл может продолжить карьеру в Англии. Сообщается, что руководство испанского клуба более не рассчитывает на 28-летнего игрока, поэтому готово продать футболиста в самое ближайшее время. Бэйлом интересуются множество английских клубов, однако фаворитами в борьбе за валлийца выступают «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».



Ранее футбольный эксперт Гильем Балаге заявил, что Гарет Бэйл не покинет «Реал Мадрид».

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