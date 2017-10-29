«Эвертон» поборется за Алексиса Санчеса

В списке претендентов на нападающего «Арсенала» Алексиса Санчес появился и еще один клуб — «Эвертон». Акционер клуба из Ливерпуля Фарад Мошири намерен подтвердить свои амбиции на деле и предложить за чилийца 30 млн фунтов. По слухам, именно столько запрашивают «канониры» за своего форварда.

Напомним, что результаты «Эвертона» в последнее время оставляют желать лучшего, клуб находится в зоне вылета. Руководство уволило главного тренера Рональда Кумана и готово на решительные меры.

В числе вероятных новых команд Санчеса чаще всего фигурируют «Манчестер Сити» и ПСЖ.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте