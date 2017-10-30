«Интер» намерен арендовать Рамиреса

Полузащитник «Цзянсу Сунин» Рамирес может продолжить карьеру в «Интере».
Один из руководителей итальянского клуба Вальтер Сабатини завтра отправится в Китай, чтобы провести переговоры по бразильцу. Напомним, что оба клуба принадлежат корпорации Сунин.
«Интер» будет проводить зимнюю трансферную кампанию без размаха, и в случае с Рамиресом речь идет о шестимесячной аренде.
Рамирес забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи в 23 матчах китайской Суперлиги.
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Выйдет ли он хотя бы на тот уровень,когда играл за Челси,посмотрим. Возможно и поможет чем Интеру!
Выйдет ли он хотя бы на тот уровень,когда играл за Челси,посмотрим. Возможно и поможет чем Интеру!