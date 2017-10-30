Игнатьев: «Чуть-чуть удивился вызову в сборную России»

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев рассказал, что немного удивлен своему вызову в национальную команду на товарищеские матчи против сборных Аргентины и Испании.

«Чуть-чуть удивлен, я не знал о своем вызове, даже не ожидал такой приятной новости. Здорово, предстоят интересные матчи с сильными соперниками, я счастлив. Лучше сыграть с Аргентиной и Испанией, чем с командами уровнем пониже. Мы сможем проверить свой уровень на фоне таких сборных».

За свою карьеру полузащитник сыграл в трех матчах сборной, включая товарищеский матч с московским «Динамо», который состоялся 3 сентября.

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