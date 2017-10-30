Игнатьев: «Чуть-чуть удивился вызову в сборную России»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Албания. Суперлига
  • Аргентина. Примера
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Мексика. Лига МХ
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Швеция. Аллсвенскан
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 10 тур
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БернлиБернли -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл
Испания. Примера 2017/2018, 10 тур
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво
Италия. Серия А 2017/2018, 11 тур
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 15 тур
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб УфаУфа -:- Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат -:- Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи
  • Главные новости
  • Все новости
15:17
Зобнин вызван в сборную России на матчи с Аргентиной и Испанией42
12:20
Уткин: «Если выпилить из фанеры силуэт Спаллетти, он будет тренировать лучше Манчини»99
11:10
Тебас: «ПСЖ не должен допускаться к еврокубкам»36
10:52
ФИФА может заменить товарищеские матчи сборных Мировой лигой21
10:17
ЦСКА отправился в Базель вместе с Дзагоевым53
15:26
Черчесов: «Зобнину важно присутствовать на теоретических занятиях сборной»4
15:06
Ари: «Фарфан точно лучше Дзюбы, так как тот не очень много играет»9
14:52
Руководство «Дженоа» дало Юричу последний шанс1
14:42
Безбородов будет работать на матче Лиги Европы «Лудогорец» - «Брага»6
14:25
Иньеста не сыграет с «Олимпиакосом» и «Севильей»9
14:06
«Зенит» и «Локо» узнали арбитров на свои матчи Лиги Европы8
13:51
«Вердер» уволил главного тренера7
13:41
«Севилью» и «Спартак» рассудят португальцы27
13:33
«Интер» намерен арендовать Рамиреса8
13:21
Николаев: «По составу „Зенит“ намного опережает всех своих конкурентов»22
13:11
Черчесов может вызвать Денисова в сборную России39
12:33
Жамалетдинов: «После гола „Бенфике“ эмоции зашкаливали»16
12:09
Левандовски не сыграет с «Селтиком»2
11:59
Мората: «Я испытал огромное разочарование, когда пришлось вернуться в „Реал“»32
11:49
Рибери: «Хайнкес сплотил игроков „Баварии“»8
11:38
Озил: «Надеюсь, Ляказетт достигнет успехов Бензема»2
11:24
В игре Football Manager 2018 футболисты смогут совершать каминг-аут54
10:39
Тосун - главная цель «Кристал Пэлас» на зимнее трансферное окно4
10:29
Михалик: «„Локомотиву“ нельзя расслабляться после такой великой победы»23
09:41
Венгер не сомневается в самоотдаче Санчеса в матчах за «Арсенал»6

Игнатьев: «Чуть-чуть удивился вызову в сборную России»

сегодня, 15:35

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев рассказал, что немного удивлен своему вызову в национальную команду на товарищеские матчи против сборных Аргентины и Испании.

«Чуть-чуть удивлен, я не знал о своем вызове, даже не ожидал такой приятной новости. Здорово, предстоят интересные матчи с сильными соперниками, я счастлив. Лучше сыграть с Аргентиной и Испанией, чем с командами уровнем пониже. Мы сможем проверить свой уровень на фоне таких сборных».

За свою карьеру полузащитник сыграл в трех матчах сборной, включая товарищеский матч с московским «Динамо», который состоялся 3 сентября.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
sir-5
сегодня в 15:38
Не удивляйся,просто по списку очередь подошла,на букву "И". Но почему-то "Д" усач пропустил.
Obdulio Varela
сегодня в 15:38
Раз выпал такой шанс, постарайся им воспользоваться
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100