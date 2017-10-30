Червиченко: «Мне импонирует, что Черчесов экспериментирует, пробует, а не как Капелло»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поддерживает решение главного тренера сборной России Станислава Черчесова вызывать большое количество игроков в национальную команду, не останавливаясь на конкретной обойме футболистов:

«Давайте разбирать, объективно ли в сборную вызвали сразу 5 спартаковцев. Глушаков — это проверенное качество, иногда сыграет очень хорошо, особенно если поймать этот момент. Ведь последние мячи Денис влет забивает и в Лиге чемпионов, и в РФПЛ. Ничего удивительного в вызове Глушакова нет. Что касается Комбарова, то по нему спорно. Конечно, иногда его передачи вперед бывают опасными. Но Черчесов взял его, скорее, проверить какие-то его способности, не думаю, что Комбаров попадет в итоговый состав. К тому же слева в обороне у нас есть Константин Рауш — новое имя в сборной, показывает неплохую игру.

Зачем вызван Зобнин? Сложно сказать, может, Черчесов хотел просто поддержать парня. Не думаю, что после такой тяжелой травмы ты выйдешь на прежний уровень. К тому же от усердия и порыва играть можно взять и дорваться, и уехать снова на больничную койку.

Игнатьев из „Локомотива“ может быть полезен в сборной. Радует, что Черчесов проводит эксперименты и смотрит разных игроков, кто и где смотрится. Эта черта у нашего тренера мне очень импонирует — что экспериментирует, пробует и все время пытается отсмотреть максимально большое количество людей в боевой обстановке. Не так, как при Капелло, когда ему один раз написали состав сборной, и он даже не хотел смотреть дополнительно или что-то менять. Платят и платят, а здесь Черчесов все время в поиске, и это позитивно».

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