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Газзаев: «Денисов, Игнашевич и братья Березуцкие пригодились бы сборной России»

сегодня, 16:55

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал выбор футболистов тренерским штабом сборной России на контрольные матчи с Аргентиной и Испанией.

«Конечно, определение состава – прерогатива главного тренера сборной. Именно он отвечает за стратегию, тактику, результат и успешное выступление команды. Что касается отсутствия Денисова в этом списке, то, на мой взгляд, Игорь сейчас показывает, наверное, свою лучшую игру за последние годы. Не случайно хавбек – капитан и лидер „Локомотива“, который идет на первом месте в чемпионате. Считаю, его квалификация и уровень пригодились бы сборной.

Ее самая слабая линия – оборона. И я считаю, что ни в коем случае нельзя пренебрегать опытом таких игроков, как братья Березуцкие и Игнашевич. Их однозначно рано списывать со счетов. В футболе есть такое понятие – аура авторитетов. Так вот на таких крупных турнирах, как чемпионаты мира или Европы, должен быть сплав опыта и молодости. Нельзя отказываться от людей, которые на протяжении стольких лет верой и правдой служили российскому футболу.

В то же время вызваны Зобнин и Дзагоев. Их класс и высокий уровень сомнению не подлежат. Но спартаковец пропустил пять месяцев и только-только начал тренироваться в общей группе. Едва ли он сейчас сможет показать оптимальную игру. Дзагоев, в свою очередь, около месяца восстанавливался. Не думаю, что Алан в предстоящих матчах покажет фантастическую форму. Вызов Игнатьева меня не удивил – парень демонстрирует очень приличный футбол в „Локомотиве“.

В целом же, лучше всего укомплектована вратарская линия. А наибольшие вопросы, повторю, вызывает оборона».

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Все комментарии
Знатог
сегодня в 17:40
кто больше баранов пригонит того и возьмёт гл. чабан.
vka1970
сегодня в 17:37
Кстати и Газаев бы вполне пригодился.
Очень даже ни чего.
Гарный хлопец.
Владимир_Спартак ответил Эксперт Зенита
сегодня в 17:29
В спорте всякое бывает. Вот Денисов с Черчесоаым поругался в 2015 г., да и др. Случаи есть. Но если человек играет то надо идти на компромис.
морозз
сегодня в 17:27
Валера хватит вспоминать о прошлом сборной, эти тобой названные футболисты доигрывают свой футбол... понимая что они уже не конкуренты молодым и выносливым!
Эксперт Зенита ответил Владимир_Спартак
сегодня в 17:25
Владимир_Спартак:
Василия Беоезуцкого действительно надо в Сборную. Опыт, да и не плохо играет в данный момент.
Ага,особенно неплохо судью обматерил в матче с Зенитом.
Эксперт Зенита
сегодня в 17:24
Они еле ходят,куда их вызывать.
Владимир_Спартак
сегодня в 17:23
Василия Беоезуцкого действительно надо в Сборную. Опыт, да и не плохо играет в данный момент.
Аланский патриот
сегодня в 17:18
газзаев пес.
Морозовский
сегодня в 17:16
Эти ребята хорошо своё отыграли - пора в депутаты!
1asss ответил drug01
сегодня в 17:15
drug01:
Газзаев отстает от жизни
почему? возьми того же Буффона, в следующем году 40 лет, основной вратарь сборной
ДСА
сегодня в 17:13
Худшими бы не были точно
Сочинский
сегодня в 17:07
Усы-думай лучше о них.
Thierry Daniel Henry
сегодня в 17:02
Все ровно из группы, не выйдем.
drug01
сегодня в 17:02
Газзаев отстает от жизни
OLESOCC
сегодня в 17:01
... а тренером - Газзаева! Вот будет веселуха!.
Thierry Daniel Henry
сегодня в 17:01
Филимонова в сборную, срочно!
Василий 50
сегодня в 17:00
Газзаев, ты уже тренировал сборную.
Больше не лезь в ее дела, помни об "Алании".
Thierry Daniel Henry
сегодня в 16:58
Вот по этому, наша сборная не когда и не будет развиваться. Они уже отыграли свое, хватит уже с них.
LOpp
сегодня в 16:58
а почему Шарик не предложил еще Аршавина и Кержакова в сборную вызывать?
RDeanW
сегодня в 16:56
в этом и беда
удав
сегодня в 16:56
игнашевич и березуцкие зачем?печку ими топить?=)
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