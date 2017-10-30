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ЦСКА провел тренировку в полном составе перед матчем с «Базелем»

сегодня, 20:58
БазельБазель-:-ЦСКАЦСКАЗавтра в 22:45 Не начался

ЦСКА провел тренировку в полном составе перед выездным матчем группового этапа Лиги чемпионов с «Базелем». В общей группе занимались полузащитник «армейцев» Алан Дзагоев, пропустивший месяц из-за травмы ахиллового сухожилия, и защитник Марио Фернандес, не принявший участие в матче 15-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (0:1).

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Все комментарии
зенит юрист ответил Serge Boykov
сегодня в 21:42
Serge Boykov:
Нашиивыйдут злые на матч,они же тоже читают что пишут в прессе,столько критики последний месяц! Должны доказать,что рано нас хоронят! Уверен что будет хороший матч с нашей стороны.
какую хорошую игру покажут дизлайкный ты наш
Serge Boykov
сегодня в 21:29
Нашиивыйдут злые на матч,они же тоже читают что пишут в прессе,столько критики последний месяц! Должны доказать,что рано нас хоронят!
Уверен что будет хороший матч с нашей стороны.
Морозовский
сегодня в 21:15
Кони! Сыграйте, как с "проектом"! Там судьи вас тормозить не будут !
зенит юрист ответил Морозовский
сегодня в 21:08
Морозовский:
Коники! Порадуйте нас завтра перед сном !
    зенит юрист
    сегодня в 21:07
    может не надо было тренироваться вообще после арсенала(тула) ??
    а то опять устанут и будут ходить пешком и базель их сделает
    АgpeHaЛuH TPATuЛoBu4 ответил Морозовский
    сегодня в 21:05
    Морозовский:
    Коники! Порадуйте нас завтра перед сном !
    Игарёк порадует рекордом
    АgpeHaЛuH TPATuЛoBu4 ответил sir-5
    сегодня в 21:05
    sir-5:
    Можно лететь домой. Щвейцария-безумно дорогая и скучная страна.
      Морозовский
      сегодня в 21:01
      Коники! Порадуйте нас завтра перед сном !
      sir-5
      сегодня в 21:01
      Можно лететь домой. Щвейцария-безумно дорогая и скучная страна.
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