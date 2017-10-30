ЦСКА провел тренировку в полном составе перед матчем с «Базелем»

ЦСКА провел тренировку в полном составе перед выездным матчем группового этапа Лиги чемпионов с «Базелем». В общей группе занимались полузащитник «армейцев» Алан Дзагоев, пропустивший месяц из-за травмы ахиллового сухожилия, и защитник Марио Фернандес, не принявший участие в матче 15-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (0:1).

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