«Зенит» - лидер по посещаемости в Премьер-Лиге

«Зенит» стал самой посещаемой командой в первом круге чемпионата России. В первом круге домашние матчи питерской команды посетили более 309 тысяч болельщиков.

Самым посещаемым матчем первой части сезона стала встреча со «Спартаком» - на этот матч пришли более 53 тысяч человек, на втором месте — игра с «Ростовом» (50 404), на третьем — с «Локомотивом» (45 829).

Кроме того, «Зенит» входит в число самых посещаемых команд Европы, занимая 33-е место - матчи «сине-бело-голубых» собирают больше зрителей, чем стадионы «Ромы», «Валенсии», «Челси», «Ювентуса», «Порту» и «Лестера».

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