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«Зенит» - лидер по посещаемости в Премьер-Лиге

сегодня, 20:09

«Зенит» стал самой посещаемой командой в первом круге чемпионата России. В первом круге домашние матчи питерской команды посетили более 309 тысяч болельщиков.

Самым посещаемым матчем первой части сезона стала встреча со «Спартаком» - на этот матч пришли более 53 тысяч человек, на втором месте — игра с «Ростовом» (50 404), на третьем — с «Локомотивом» (45 829).

Кроме того, «Зенит» входит в число самых посещаемых команд Европы, занимая 33-е место - матчи «сине-бело-голубых» собирают больше зрителей, чем стадионы «Ромы», «Валенсии», «Челси», «Ювентуса», «Порту» и «Лестера».

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Все комментарии
зенит юрист ответил mat73
сегодня в 20:40
mat73:
Хорошая восточная мудрость - Сколько не говори "Халва халва", во рту слаще не станет!
а как вам русская поговорка один раз в год и палка стреляет!!!
или вместо слова халва напишем спартак.
спартак--чемпион!!! спартак--чемпион!! опа 16 лет так твердили и сбылось
зенит юрист ответил Т34
сегодня в 20:38
Т34:
Правдами и не правдами наполняют распил-арену "Крестовский", чтобы десятки тысяч питерцев увидели очередной позор распиаренного зенита во главе с титулованным тренером Манчини и закупленных им аргентинцев, которые, по словам Фурсенко, выведут Зенит в число европейских лидеров. Правда на деле, они даже в чемпионате России, не являются лидерами, команды из нижней части турнирной таблицы утирают им нос отнимая очки.
ты про че щас танкист? из низу таблицы нос утерли. уж не динамо это с анжи и тосно? или ростов? которые на последних минутах утерали рыльца
JackNorz ответил зенит юрист
сегодня в 20:37
Может цены на билеты сравним?
viktor82
сегодня в 20:37
А что газ народа,почему и не выделять бюджетные места?Спартак так же мог для семей с одним или лучше 2-3детьми выделять бюджетные .
AntiherQ1488
сегодня в 20:36
Пора бы замахнуться и на вселенную. Нагнать космобюджетников и нанобакланов.
Т34
сегодня в 20:32
Правдами и не правдами наполняют распил-арену "Крестовский", чтобы десятки тысяч питерцев увидели очередной позор распиаренного зенита во главе с титулованным тренером Манчини и закупленных им аргентинцев, которые, по словам Фурсенко, выведут Зенит в число европейских лидеров. Правда на деле, они даже в чемпионате России, не являются лидерами, команды из нижней части турнирной таблицы утирают им нос отнимая очки.
Miaf
сегодня в 20:32
    Chestor
    сегодня в 20:31
    Хоть где-то Зениту надо быть лидером, иначе админы не переживут.
    p.s. что-то в прошлом году не было таких новостей раз за разом ;)
    зенит юрист
    сегодня в 20:30
    так держать будующий чемпион!!!! дома за 7 матчей побывало 309 тысяч
    для сравнения у Спартака----194 тысячи
    краснодар---около160
    цска---125 тысяч
    eaguar
    сегодня в 20:27
    хороший показатель
    saha100
    сегодня в 20:26
    Болельщики зенита любят садо-мазо 18+
    veter852
    сегодня в 20:24
    Пусть будет самым посещаемым но на 4-5месте
    sir-5 ответил Дмитрий Аександров
    сегодня в 20:23
    Дмитрий Аександров:
    Как же бюджетники Питера ненавидят "Зенит".
    Это неправда.Все игроки "Зенита"-тоже бюджетники.
    parallels
    сегодня в 20:19
      Raamtvall
      сегодня в 20:18
        Дмитрий Аександров
        сегодня в 20:17
        Как же бюджетники Питера ненавидят "Зенит".
        makkie
        сегодня в 20:17
        Халявные билеты и бюджетные "походы" делают свое дело :)
        Алексей Коротеев
        сегодня в 20:16
        Эка , невидаль !!! А у меня харя круглее !!! )))
        mat73
        сегодня в 20:13
        Хорошая восточная мудрость - Сколько не говори "Халва халва", во рту слаще не станет!
        sir-5
        сегодня в 20:11
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