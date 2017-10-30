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Ди Франческо: «В домашнем матче с „Челси“ мы останемся верны своему стилю»

сегодня, 20:39
РомаРома-:-ЧелсиЧелсиЗавтра в 22:45 Не начался

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Челси» в Лиге чемпионов.

«В гостевом матче с „Челси“ мы остались верны своему стилю, так же будем играть и дома. Как я говорил после матча в Лондоне, настрой должен быть таким же - это будет для нас отправной точкой.

Основной козырь нашей команды в данный момент - мы очень мало пропускаем. Честно говоря, даже не помню, когда у кипера Алиссона было много работы. Следовательно, командные взаимодействия в защите отлажены очень прилично. Что касается пропущенных мячей, чем меньше команда делает ошибок, тем она сильнее. В первом поединке с „Челси“ мы допустили много индивидуальных ошибок, но это неизбежная часть нашего развития. Безусловно, я бы хотел, чтобы мы пропускали как можно меньше», - сказал Ди Франческо.

Напомним, что две недели назад «Рома» и «Челси» сыграли вничью в Лондоне.

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