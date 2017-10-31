Президент ПСЖ: «Мы не будем отвечать на каждое ложное заявление Тебаса»

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи отметил, что его клуб не собирается отвечать на заявление президента Ла Лиги Хавьера Тебаса о нарушении французским клубом финансового fair play:

«Мы не собираемся отвечать на каждое ложное заявление господина Тебаса и комментировать его обвинения в наш адрес, которые направлены только на то, чтобы давить на прессу для подрыва имиджа нашего амбициозного проекта.

Мы сочувствуем Тебасу, что нашей лиге удалось привлечь одного из трёх лучших футболистов мира и подписать одну из главных надежд французского футбола – Мбаппе. Мы считаем, что в испанском футболе есть другие более важные вопросы, на решении которых им необходимо сконцентрироваться, а не копаться в финансовой отчётности ПСЖ, которая последние годы была идеальной. Мы не станем вступать в дискуссию с господином Тебасом, чтобы разобраться, каким образом одни из сильнейших клубов мира добились доминирования в последние 20 лет, хотя там хватает поводов для споров».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте