На матч «Севилья» - «Спартак» все билеты проданы

Сообщается, что на матч группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» - «Спартак» все билеты проданы.



«Все билеты на матч выкуплены, в свободной продаже их больше не будет», - заявила администрация стадиона «Рамон Санчес Писхуан».



Ранее сообщалось, что УЕФА запретил проход болельщиков «Спартака» на любой сектор и трибуну на стадионе в Севилье во время четвертого тура Лиги чемпионов из-за дисциплинарных нарушений.

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