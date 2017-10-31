На матч «Севилья» - «Спартак» все билеты проданы

Сообщается, что на матч группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» - «Спартак» все билеты проданы.
«Все билеты на матч выкуплены, в свободной продаже их больше не будет», - заявила администрация стадиона «Рамон Санчес Писхуан».
Ранее сообщалось, что УЕФА запретил проход болельщиков «Спартака» на любой сектор и трибуну на стадионе в Севилье во время четвертого тура Лиги чемпионов из-за дисциплинарных нарушений.
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В Севилью едет трёхкратный покоритель Реала!!!!!!!!!!!!!!!
В Севилью едет трёхкратный покоритель Реала!!!!!!!!!!!!!!!
С другой стороны,-.........хочется пожелать успехов российской команде. :)))
С другой стороны,-.........хочется пожелать успехов российской команде. :)))
Все билеты проданы на матч «Севилья» - «Спартак»
Так лучше:)))
Все билеты проданы на матч «Севилья» - «Спартак»
Так лучше:)))