Балаге: «Когда начинаются проблемы, нужен не наставник, а тренер. Этого у Зидана нет»

Известный испанский журналист Гильем Балаге назвал главные причины не самого удачного старта сезона в исполнении «Реала»:

«„Реал“ проиграл „Жироне“ после четырех побед подряд, потому никакого кризиса тут нет. Однако клуб не проявил должного настроя.

У „сливочных“ две основные проблемы. Во-первых, Роналду забил лишь однажды за 6 игр - конечно, рано или поздно его прорвет, но в матче против „Жироны“ игроки „Реала“ создали мало моментов.

Во-вторых, мы видели, как Зидан старается, чтобы все в команде были счастливыми - это был ключ к победе в Ла Лиге в прошлом сезоне. Он показал себя храбрым, делая замены и предоставляя отдых Роналду. Но когда начинаются проблемы, нужен не наставник, а тренер. Этого у Зидана нет. Он слишком сильно полагается на индивидуальный класс своих игроков».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте