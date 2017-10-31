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Балаге: «Когда начинаются проблемы, нужен не наставник, а тренер. Этого у Зидана нет»

сегодня, 11:57

Известный испанский журналист Гильем Балаге назвал главные причины не самого удачного старта сезона в исполнении «Реала»:

«„Реал“ проиграл „Жироне“ после четырех побед подряд, потому никакого кризиса тут нет. Однако клуб не проявил должного настроя.

У „сливочных“ две основные проблемы. Во-первых, Роналду забил лишь однажды за 6 игр - конечно, рано или поздно его прорвет, но в матче против „Жироны“ игроки „Реала“ создали мало моментов.

Во-вторых, мы видели, как Зидан старается, чтобы все в команде были счастливыми - это был ключ к победе в Ла Лиге в прошлом сезоне. Он показал себя храбрым, делая замены и предоставляя отдых Роналду. Но когда начинаются проблемы, нужен не наставник, а тренер. Этого у Зидана нет. Он слишком сильно полагается на индивидуальный класс своих игроков».

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Все комментарии
Zayac_65
сегодня в 13:14
Ну, вот, полетели и в Зидана камешки...
eleven LC
сегодня в 13:09
Жаль конечно но я вынужден согласиться с этими словами!Зидану не хватает именно тенерской-спортивной злости! Усадить наконец-то Бензема на лавку и взять действительно топ нападающего это раз и не слушать Переса,кого выпускать на поле!
DXTK
сегодня в 12:38
Жироне проиграл не Зидан, а Реал............

что все на тренра наговаривают. вообще не трогайте его. вон пускай игрокам пюсдюлей в прессе навешивают за косяки, и свистят побольше на матчах, может это заставить их шевелится.)))))))

Когда его там прорвет? португальский Нарцисс сейчас слишком занят - снимает видео о себе , берет липовые награды, и кричит на своих видео - "Я Лучший и я Легенда", а в матчах стоит как статуя. Мол должны другие тащить - 1 гол в чемпе и 5 в ЛЧ из них 2 с пендаля благодаря судье ............. одним словом статист. Даже сборную на ЧМ вывели другие а он просто как лишний пассажир, тоже было и в финале ЧЕ.........
Overbeer
сегодня в 12:37
Наверно у Зидана в Зените попрет, там класс игроков пониже будет- не на кого будет положиться)
Василий 50
сегодня в 12:24
Не в бровь, а в глаз.
Chatlan
сегодня в 12:03
Кокорин и Мамаев: когда начинаются проблемы нужны не тренировки, а шампанское
MALOVAR
сегодня в 12:02
Миллер: когда начинаются проблемы нужен не наставник а админресурс
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