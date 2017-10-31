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Англия. Чемпионшип 2017/2018, 15 тур
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Зобнин - в заявке «Спартака» на матч с «Севильей»

сегодня, 14:03
СевильяСевилья-:-СпартакСпартакЗавтра в 22:45 Не начался

«Спартак» огласил заявку на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи». В распоряжении главного тренера «красно-белых» Массимо Карреры будет 21 игрок.

Голкиперы: Артем Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко;

защитники: Георгий Джикия, Сердар Таски, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Марко Петкович, Дмитрий Комбаров;

полузащитники: Марио Пашалич, Роман Зобнин, Фернандо, Денис Глушаков, Ивелин Попов, Зелимхан Бакаев, Артем Самсонов, Квинси Промес;

нападающие: Лоренцо Мельгарехо, Педро Роша, Зе Луиш, Луис Адриано.

Ранее мы писали о том, что на матч «Севилья» - «Спартак» все билеты проданы.

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Все комментарии
time out ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 14:52
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
БОЛЬШЕ ВСЕГО МНЕ НРАВИТСЯ ЛИНИЯ АТАКИ - СПЛОШЬ КОРЕННЫЕ СПАРТАЧИ ! нападающие: Лоренцо Мельгарехо, Педро Роша, Зе Луиш, Луис Адриано.
Коренные питерцы Дзюба, Кокорин, Полоз, ударная линия нападения газовика на Неве, а следом воспитанники Фурсено - аргентиносы для устрашения, а в защитных порядках - сборная солянка из Европы, ивановичи, мевли, кришиты и прочие гастарбайтеры. Одним словом свалка или помойка, не ниже.
Алексей Буренин
сегодня в 14:52
Крепкого здоровья Роману и не травмироваться больше.
Vladimir2012
сегодня в 14:51
Да все в норме по его позиции. Все равно играть не будет. Главное , что выздоровел и тренируется.
Tramaldo ответил makkie
сегодня в 14:47
makkie:
Отличные новости! Только Зобнин не защитник)
Исправили.
Гоша Великолепный
сегодня в 14:47
Головин,Джикия и Зобнин,вот кто реально может вырасти в хороших футболистов!Остальные максимум могут стать Дзюбами!
Красно Синий воин
сегодня в 14:47
Не поможет Зобнин, так же как у нас и Дзагоев, со скамейки запасных по переживают, только если!.
unoejk ответил Xtraz
сегодня в 14:40
Xtraz:
сИвильи? Соккер, не стыдно?
Спасибо. Исправили. Если найдёте ошибку ещё раз, пожалуйста, сопровождайте ваше сообщение тегом "НашелОшибку".
за ответил makkie
сегодня в 14:39
makkie:
Отличные новости! Только Зобнин не защитник)
А им по фигу: Роман - защитник, Севилья стала сивой командой ( "«Спартак» огласил заявку на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Сивильи»." )
drug01
сегодня в 14:38
Зачем ломать парня!
Т34
сегодня в 14:37
Роман Зобнин в составе - это хорошая новость. Степень его готовности определяют медицинские работники и тренеры. Я думаю, что рисковать здоровьем Романа никто не будет. Сейчас начнутся спекуляции на эту тему от оппонентов, но нам, в принципе, к этому не привыкать. Пусть почешут языки, главное для нас, что еще один игрок основного состава
возвращается после тяжелейшей травмы.
Xtraz
сегодня в 14:34
сИвильи? Соккер, не стыдно?
makkie ответил Ерден
сегодня в 14:32
Ерден:
Фернандо раздавать пасы сопернику
Это привилегия Виктора Васина, не так ли?)
Tommy Lee
сегодня в 14:31
Зобнин защитник? Во как соккер решил.
Serg3.12
сегодня в 14:28
Хорошая новость!
Ждем Романа!
Ерден ответил RDeanW
сегодня в 14:25
RDeanW:
зобнина в центр обороны, комбарова - на ворота. так, того и гляди, найдем выход, как не пропускать кучу мячей))
Фернандо раздавать пасы сопернику
ramage ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 14:24
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
БОЛЬШЕ ВСЕГО МНЕ НРАВИТСЯ ЛИНИЯ АТАКИ - СПЛОШЬ КОРЕННЫЕ СПАРТАЧИ ! нападающие: Лоренцо Мельгарехо, Педро Роша, Зе Луиш, Луис Адриано.
у твоего зенька вообще все пиперские в основах, аж Путин это подметил
RDeanW
сегодня в 14:22
зобнина в центр обороны, комбарова - на ворота. так, того и гляди, найдем выход, как не пропускать кучу мячей))
Overbeer
сегодня в 14:15
Здоровья всем футболистам
dalex83 ответил makkie
сегодня в 14:14
makkie:
Отличные новости! Только Зобнин не защитник)
Соккер - а почему Зобин не нападающий ух-ха или голкипер ?))))
spartak kursk
сегодня в 14:09
Вот так номер.

Зобнин.Зе Луиш.....Это психологическая атака на Севилью?)))))))))))))

Зобнин нужен будет на Марибор и Ливерпуль.Не нужно форсировать события....

А так,здорово,конечно.С возвращением в КОМАНДУ!!!!!!!!!!!!!!
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 14:09
БОЛЬШЕ ВСЕГО МНЕ НРАВИТСЯ ЛИНИЯ АТАКИ - СПЛОШЬ КОРЕННЫЕ СПАРТАЧИ !

нападающие: Лоренцо Мельгарехо, Педро Роша, Зе Луиш, Луис Адриано.
greck ответил makkie
сегодня в 14:09
makkie:
Отличные новости! Только Зобнин не защитник)
был не защитник....
Evgen44
сегодня в 14:09
У кого фляга то потекла,у соккера,или у УЕФА?Или за время травмы Роман позицию на поле сменил?
Остапчук 67
сегодня в 14:08
Не стоило его включать в заявку ради возможного выхода на замену.
Если "Севилья" первой забьет, Зобнин может и не помочь "Спартаку".
Нужно постараться забить первыми и дальше продолжать прессинг.
makkie
сегодня в 14:08
Отличные новости!
Только Зобнин не защитник)
cpartak60
сегодня в 14:05
новость хорошая!но пока надо поберечь!если только в концовке минут на 10выпустить!
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