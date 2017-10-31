Зобнин - в заявке «Спартака» на матч с «Севильей»

«Спартак» огласил заявку на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи». В распоряжении главного тренера «красно-белых» Массимо Карреры будет 21 игрок.
Голкиперы: Артем Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко;
защитники: Георгий Джикия, Сердар Таски, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Марко Петкович, Дмитрий Комбаров;
полузащитники: Марио Пашалич, Роман Зобнин, Фернандо, Денис Глушаков, Ивелин Попов, Зелимхан Бакаев, Артем Самсонов, Квинси Промес;
нападающие: Лоренцо Мельгарехо, Педро Роша, Зе Луиш, Луис Адриано.
Ранее мы писали о том, что на матч «Севилья» - «Спартак» все билеты проданы.
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Только Зобнин не защитник)
Только Зобнин не защитник)