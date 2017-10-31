«Челси» и «Арсенал» следят за голкипером «РБ Лейпциг» Гулачи

Голкипер «РБ Лейпциг» и сборной Венгрии Петер Гулачи попал в сферу трансферных интересов «Челси» и «Арсенала», утверждают СМИ.

«Синие» обеспокоены тем, что их вратарь Тибо Куртуа на фоне слухов о возможном переходе в «Реал» не спешит продлевать контракт с клубом, потому присматриваются к кандидатам, способным стать преемниками бельгийца. В «Арсенале» же ищут замену возрастному Петру Чеху.

В нынешнем сезоне Бундеслиги 27-летний Гулачи пропустил 11 мячей в 9 встречах.

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