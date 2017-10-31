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Англия. Чемпионшип 2017/2018, 15 тур
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити -:- Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро
Лига чемпионов 2017/2018, 4 тур
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб БазельБазель -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА
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22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус
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Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 4 тур
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Базель (до 19)Базель (до 19) -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (до 19) (Москва)ЦСКА (до 19)
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«Челси» и «Арсенал» следят за голкипером «РБ Лейпциг» Гулачи

сегодня, 16:36

Голкипер «РБ Лейпциг» и сборной Венгрии Петер Гулачи попал в сферу трансферных интересов «Челси» и «Арсенала», утверждают СМИ.

«Синие» обеспокоены тем, что их вратарь Тибо Куртуа на фоне слухов о возможном переходе в «Реал» не спешит продлевать контракт с клубом, потому присматриваются к кандидатам, способным стать преемниками бельгийца. В «Арсенале» же ищут замену возрастному Петру Чеху.

В нынешнем сезоне Бундеслиги 27-летний Гулачи пропустил 11 мячей в 9 встречах.

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