Эль-Шаарави: «Есть вечера, которые запоминаются на всю жизнь»

Нападающий «Ромы» Стефан Эль-Шаарави забил два гола «Челси» и помог своей команде завоевать разгромную победу в 4-м туре Лиги чемпионов. Футболист поделился первыми впечатлениями:

«Есть вечера, которые запоминаются на всю жизнь. Первый дубль в Лиге чемпионов не каждый день получается оформить.

Мы сопроводим эту победу другими. В этом сезоне многие к нам относятся скептически. Мы отправлялись в Лондон, чтобы показать сильное выступление. Это была особенная неделя. Я отметил день рождения, победил „Болонью“. Очень плотная неделя, полная радостных эмоций. Я по-настоящему счастлив!»

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