Милнер: «Не могу сказать, что „Ливерпулю“ мешает участие в Лиге чемпионов»

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер не считает, что на неоднозначные выступления команды повлияло возвращение команды в Лигу чемпионов:

«В начале сезона мы не показывали стабильных результатов, как бы сами того хотели. Но не могу сказать, что нам мешает участие в Лиге чемпионов. Мы начали сезон не лучшим образом, потеряли нескольких игроков из-за травм — Адам Лаллана, безусловно, очень большая потеря. Старые травмы напоминают о себе Коутиньо.

Всё это сказывается, да еще и перерыв на матчи сборных... Все команды с таким сталкивается, так что я не ищу оправданий. В неудачах мы виноваты сами.

При этом мы знаем, что способны победить любого. Важно это помнить, развиваться и двигаться дальше как одна команда».

1 ноября мерсисайдцы примут дома «Марибор» в рамках 4-го тура ЛЧ. В первом матче «Ливерпуль» разгромил словенцев со счетом 7:0.

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